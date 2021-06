L'Italia travolge la Repubblica Ceca. Il CorSport: "Immobile ha colto la sua occasione"

Ieri in terra bolognese al Dall'Ara solo applausi per la Nazionale. Roberto Mancini sembra capace solo di vincere, scrive il Corriere dello Sport. Il ct nell'amichevole di ieri con la Repubblica Ceca si è affidato a Ciro Immobile, e il centravanti ha colto la sua occasione. Non solo per il gol ma soprattutto per la prestazione: ha sempre trovato il lato positivo della situazione, con e senza palla. Centrare in pieno la prestazione chiave in vista dell'Europeo è stato molto importante.