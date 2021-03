La Cavese piange mister Vanacore: non ha vinto la battaglia col Covid-19. Le aperture

L'appello della compagna Adele, le successive ore convulse, poi il Covid-19 ha avuto la meglio e si è portato via il tecnico in seconda della Cavese Antonio Vanacore: in lutto in club campano, sconvolto nel pomeriggio di ieri dalla notizia.

Richiesto e ottenuto, con il placet del Catanzaro, il rinvio del match odierno, valido per la 31^ giornata del campionato di Serie C.

Il Corriere dello Sport apre cosi: "La Cavese in lacrime, addio a Vanacore". E aggiunge: "Per un anno esatto, più o meno, il Covid ha girato intorno al calcio, l’ha sfiorato di striscio, l’ha contagiato in maniera anche massiccia e però ieri l’ha colpito mortalmente: Antonio Vanacore, 45 anni, il vice allenatore di Salvatore Campilongo alla Cavese, non è riuscito a resistere, non ha potuto, ci ha provato per ventiquattro giorni e ieri mattina si è dovuto arrendere. Non esiste più, e se ne aveva ormai certezza, un mondo privilegiato, semmai ne possa esistere uno, e l’irruzione letale del virus in questo macro-universo indifeso, ora ne attacca le sue umanissime debolezze e la sua inevitabile labilità".

"Cavese in lutto: partita rinviata" è infine l'apertura de La Gazzetta dello Sport, che prosegue poi: "La Cavese è in lutto per la morte di Antonio Vanacore, allenatore in seconda, malato di Covid: la partita contro il Catanzaro è stata rinviata al 24, ci sarà un raccoglimento su tutti i campi".