La generazione Wembley è pronta. CorSera: "Inghilterra sei nostra"

vedi letture

L'Inghilterra batte la Danimarca 2-1 e raggiunge l'Italia in finale di Euro2020. Gli azzurri conoscono l'avversaria, in palio il titolo europeo nel mitico stadio londinese con il tifo contro, dove l'Italia ritornerà senza paura. Come scrive il Corriere della Sera, si chiama "generazione Wembley", sono i boys Donnarumma, Barella e Chiesa ma anche Locatelli e Pessina che nello stadio londinese si esaltano. Andranno all'attacco dei padroni di casa.