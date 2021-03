La Ternana dei record è a -7 punti dalla promozione in Serie B: le aperture dei quotidiani

L'Avellino e il Bari cadono - i primi dopo 14 risultati utili consecutivi e i secondi palesando un'altra stagione con troppe falle - la Ternana di Cristiano Lucarelli vince. Ancora.

Una sola sconfitta in tutto l'anno per le Fere, che hanno sempre avuto in pugno il Girone C di Serie C (seppur con una gara in meno), e che ora assaporano la promozione diretta in Serie B, con La Gazzetta dello Sport che spinge sull'acceleratore: "Ternana, festa pronta: già domenica sarà in B? Solo Lucarelli frena...". Nel dettaglio: "Alla Ternana è bastato un gol, quello di Partipilo al 25’ del primo tempo, per centrare la vittoria sulla Vibonese, la numero 22 di un campionato (record nella storia del club) che potrebbe portare i rossoverdi alla Serie B con un mese d’anticipo. L’Avellino ha perso la sfida con il Catania ed è scivolato a 12 punti dalla capolista, che questa settimana va in campo due volte: mercoledì nel recupero di Potenza, domenica a Bisceglie. Ebbene, se la Ternana vince il primo match, le basterà fare un risultato migliore di quello dell’Avellino nel prossimo turno per avere la certezza aritmetica della promozione. E perderebbe ogni significato di classifica lo scontro diretto in programma al Liberati sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua".

Più cauto il Corriere dello Sport: "La Ternana macina record su record A Lucarelli mancano 7 punti per la B". "Facciamo due conti: alla Ternana, con 7 partite da giocare tra i 2 recuperi e la sosta, bastano 7 punti per la promozione matematica visto che l'Avellino può arrivare massimo a quota 78. Lucarelli tira dritto e contro la Vibonese si prende un altro record storico per le 22 vittorie degli umbri in campionato, una in più di Tobia (1988-89 in C2) e Del Neri (1996-97 in C2). Resiste 25' il fortino di Roselli, nel suo personale derby che s'infrange sullo spietato Partipilo, capocannoniere del girone col 15° gol grazie a un sinistro da applausi", la chiosa.

Tuttosport si limita invece a riportare il tabellino del match, mentre sulla stampa locale Il Messaggero - ed. Umbria apre con "Fere, un piede in Serie B". E nel dettaglio: "Ternana vola e fa un altro grande balzo verso la serie B, il suo attaccante Anthony Partipilo segna un gol che basta pure a lui per mettere un altro tassello in testa alla classifica dei marcatori del girone. Va in scena così, la storia di una domenica da incorniciare, per la regia di Cristiano Lucarelli e dei suoi protagonisti in campo e con la compartecipazione, come attore non protagonista, del Catania, che grazie alla vittoria sull'Avellino permette a rossoverdi di portare il vantaggio in classifica sul secondo posto degli irpini addirittura a +12".

"«Ora giocare è più difficile». Lucarelli frena l'entusiasmo per la vittoria", così il Corriere dell'Umbria. Che aggiunge: "La Ternana compie un altro passo forse decisivo per la vittoria del campionato. A ora di pranzo di ieri l'Avellino ha perso a Catania e le Fere ne hanno approfittato battendo di misura la Vibonese. A decidere la contesa è stato un mancino angolato di Partipilo nel cuore del primo tempo, ennesima magia del numero 21 rossoverde. La matematica ora parla chiaro: mancano sette punti e la Ternana sarà matematicamente in Serie B".