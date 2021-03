La Ternana prende sempre più il volo: la Serie B si avvicina. Le aperture dei quotidiani

Ancora una vittoria. Roboante, determinante, pesante, voluta: la Serie B sembra davvero essere a un passo per la Ternana, che con due gare da recuperare è a +9 dal secondo posto, occupato dall'Avellino.

La formazione guidata da Cristiano Lucarelli ha preso il volo, e se da un lato Tuttosport ha riportato semplicemente il risultato del match di ieri contro il Teramo, un secco 2-4 centrato nella trasferta valida per la 31^ giornata del campionato di C, dall'altro La Gazzetta dello Sport si è concentrata sull'analisi della partita: "Una Ternana pazzesca: poker anche a Teramo. Ma Lucarelli brontola". Nel dettaglio: "L’uragano Ternana si è abbattuto anche sul Teramo. In un secondo tempo spettacolare (si sono viste 6 reti in meno di mezz’ora) la squadra di Cristiano Lucarelli è riuscita a conquistare una gara che si stava complicando".

Anche il Corriere dello Sport celebra le Fere: "La Ternana macina punti e sprinta. Lucarelli ora conta i giorni per la B". "Tutto in meno di trenta minuti. Il festival del gol va in scena al Bonolis di Teramo dove la Ternana centra l’ennesimo successo di una cavalcata trionfale. Gli umbri si impongono 4-2 sugli abruzzesi al termine di una sfida ricca di gol ed emozioni, soprattutto nella prima mezz’ora della ripresa. Determinante, ancora una volta, César Falletti, giocatore sicuramente meritevole di palcoscenici più prestigiosi. Al Teramo, senza dubbio, l’onore delle armi", la chiosa.

Spazio quindi alla stampa locale. "La Ternana è pazza. Il Teramo a pezzi. Altra prova di forza", così il Corriere dell'Umbria, che prosegue: "Pazza Ternana, amala. Occorre parafrasare l’inno dell’Inter per descrivere quanto successo ieri pomeriggio allo stadio Bonolis di Teramo. Riassunto del match in poche parole: le Fere vanno in vantaggio, vengono rimontate in due minuti salvo poi dilagare quando qualsiasi altra squadra avrebbe subìto il contraccolpo psicologico. Però c’è tanto da dire nei novanta minuti in terra abruzzese, manifesto di quello che la Ternana rappresenta quest’anno nel girone meridionale. La Ternana d’acciaio, come raccontata su queste pagine qualche giorno fa. La Ternana che dilaga e infrange i record e le difese avversarie. Perché il Teramo si presentava all’incontro con i rossoverdi forte di una retroguardia che nelle ultime tre settimane non aveva subito alcun gol. Tutto prima dell’arrivo del tornado rossoverde. Pardon, del carro armato rossoverde".

"Fere, un poker da favola", così Il Messaggero - ed. Abruzzo. Sul confronto: "Fuochi d'artificio allo stadio "Bonolis" dove la Ternana batte per 4-2 il Teramo al termine di un secondo tempo vietato ai deboli di cuore. Succede tutto nella ripresa, con le Fere raggiunte e superate nel giro di un minuto: la reazione della squadra di Lucarelli, però, è da vera capolista, prima ristabilendo la parità con Partipilo e poi sugellando il poker con Furlan e Falletti (doppietta). Con questa vittoria i rossoverdi volano a quota 69 punti, consolidando sempre di più quel primo posto che vale la promozione in Serie B".