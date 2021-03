Lazio, giocano sempre i soliti noti. Il Messaggero: "Inzaghi boccia le alternative"

Il Messaggero scrive che è evidente la stanchezza dei "fedelissimi" di Inzaghi, ai quali ormai ricorre sistematicamente forse per un mercato che non lo ha soddisfatto. Il primo a dover tirare il fiato è Immobile, che ha saltato solo 5 gare su 33, ma anche Correa è spento. Caicedo è sparito all'improvviso e Muriqi ha ancora bisogno di tempo. Leiva, che ha saltato solo 10 gare, accusa la fatica a 34 anni. Quanto a Milinkovic e Luis Alberto, il quotidiano definisce delittuoso non provare neanche a sostituirli. Ma il vuoto più grande è la difesa, dove Acerbi tira la carretta da due anni e in questa stagione ha dato forfait solo 3 volte. A conti fatti l'unico nuovo promosso è Reina.