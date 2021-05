Lazio, Corriere di Roma in taglio basso: "Inzaghi-Lotito, futuro in gioco"

La Lazio sfida il Sassuolo in un match che conta poco ai fini della classifica, almeno per i biancocelesti. La vera partita si giocherà qualche ora dopo, quando Simone Inzaghi incontrerà Claudio Lottio per decidere se andare avanti insieme o no. "Inzaghi-Lotito, futuro in gioco", titola il Corriere di Roma.