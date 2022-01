Lazio-Udinese, la moviola del CorSport: "Minelli ok, non c’è rigore su Muriqi. Ma troppi gialli"

vedi letture

"Minelli ok, non c’è rigore su Muriqi. Ma troppi gialli": così il Corriere dello Sport nella sua moviola di Lazio-Udinese. Bene Minelli ma alcune scelte non hanno convinto. Non era rigore il contatto Muriqi-Becao: "il replay evidenzia un tocco del difensore bianconero fra le gambe dell’attaccante di Sarri, tocco che lo salva dal rigore e dal secondo giallo (era già ammonito)". Non era rigore nemmeno il presunto tocco con il braccio di Makengo in aria. Regolare infine il gol realizzato da Immobile. Troppi i 12 gialli sventolati dall'arbitro all'indirizzo dei giocatori delle due squadre.