Le aperture francesi - Francia annichilita dalla Svizzera ad Euro2020. Che delusione

"Annichiliti" titola in prima pagina l'edizione odierna de L'Equipe sull'eliminazione della Francia dell'Europeo per mano della Svizzera. Mentre erano in vantaggio di due reti a dieci minuti dalla fine del match, i Blues crollano perdendo ai rigori. "La delusione" sceglie invece di titolare in apertura Le Parisien, sul medesimo tema.