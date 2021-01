Le aperture in Portogallo - Falsa partenza Benfica. Sporting: prima vendere poi comprare

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 5 gennaio:

A Bola

"L'Aquila rimane nel 2020"

Il Benfica inizia l'anno con un pareggio esterno contro il Santa Clara ed il quotidiano ricorda come l'anno scorso sia stato il peggiore dell'ultimo decennio, ed il 2021 sia iniziato allo stesso modo. "Dovevamo uscire da qui con un risultato diverso", ammonisce il tecnico Jorge Jesus. Ma nel frattempo arrivano i rinforzi dal mercato, con Lucas Verissimo che è ormai un nuovo giocatore del Benfica.

Record

"L'Aquila va di male in peggio"

Se il 2020 era finito male per il Benfica, il 2021 inizia anche peggio. "Eravamo obbligati a fare il 2 a 0 per non soffrire ed invece abbiamo preso il pareggio", dichiara sconsolato Jorge Jesus a fine partita. Ora la vetta della classifica si allontana a quattro lunghezze.

"Sporting Lisbona, priorità alle uscite"

Si apre il mercato, ma per la capolista Sporting Lisbona la priorità è tutta sulle uscite. I giocatori fuori dal progetto costano 7 milioni a stagione ed è un costo che la società deve cercare di limare nella sessione di mercato appena iniziata.