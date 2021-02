Le aperture inglesi - City da impazzire: 19 vittorie consecutive e quarti ad un passo

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 25 febbraio 2021.

Metro

"Glad all over"

City inarrestabile: le reti di Gabriel Jesus e Bernardo Silva affossano il Gladbach e mettono in discesa il cammino dei Citizens verso i quarti di finale di Champions. Diciannovesima vittoria consecutiva per i ragazzi di Guardiola.

Daily Star

"Un regalo di Gab"

Il "Gab" citato nel titolo è ovviamente Gabriel Jesus, grande protagonista della vittoria per due reti a zero del Manchester City contro il Borussia Monchengladbach. Momento magico per gli Sky Blues.

Mirror

"Occhi sul premio"

Gli "incrediBlues" di Pep Guardiola infilano la diciannovesima vittoria consecutiva, portando a ventisei la striscia di gare senza sconfitte.