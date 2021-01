Le aperture inglesi - City e Fulham infrangono il divieto di abbracciarsi. Frena il Tottenham

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 14 gennaio 2021.

Daily Express

"Ivan il terribile"

Tottenham fermato sull'1-1 dal Fulham: in gol Ivan Cavaleiro, che guasta la serata di Harry Kane e degli Spurs. Vince invece il City, trascinato da Foden.

Daily Star

"Abbracci ed errori"

Il ruggito di Foden regala la vittoria al City, nonostante il rigore fallito nel finale da Sterling. Intanto monta la polemica per il divieto di abbracciarsi dopo un gol imposto ai giocatori di Premier League.

Mirror

"I Phil good"

Il gioco di parole nel titolo fa riferimento al grande protagonista della serata del Manchester City, Phil Foden, che nel post-partita ha dichiarato: "Stiamo raggiungendo il nostro miglior livello".

The Times

"City e Fulham si fanno beffe delle regole"

Le due squadre non sono riuscite a contenere la gioia dopo le rispettive marcature. E Guardiola ammette: "È troppo difficile non abbracciarsi". Tema caldo, questo, in Inghilterra.