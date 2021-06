Le aperture inglesi - Il Covid scuote la Nazionale di Southgate: Mount e Chilwell in isolamento

vedi letture

Le aperture inglesi di oggi, martedì 22 giugno 2021.

The Daily Telegraph

"Il Covid scuote il ritiro dell'Inghilterra"

Mount e Chilwell in isolamento forzato dopo la positività al tampone di Gilmour. Pessime notizie per Southgate, che non sa se potrà utilizzarli nel match contro la Repubblica Ceca.

Metro

"Il caos Covid colpisce l'Inghilterra"

Titolo molto simile per Metro: Mount e Chilwell sono attualmente in isolamento e rischiano di saltare il match di questa sera contro la Repubblica Ceca.

Mirror

"Follia"

L'isolamento di Mount e Chilwell getta nel caos la preparazione dell'Inghilterra in vista del match contro la Repubblica Ceca. C'è però una buona notizia per i Three Lions, aritmeticamente qualificati agli ottavi dopo i risultati di ieri.