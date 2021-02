Le aperture inglesi - Salah-Mané, il Liverpool vince con il Lipsia. Boccata d'ossigeno per Klopp

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021.

Metro

"That's Mo like it"

Il Liverpool ritrova il feeling con la vittoria dopo le recenti difficoltà in Premier: i Reds battono in trasferta il Lipsia nell'andata degli ottavi di Champions. In gol i soliti noti: apre Salah, chiude Mané.

Mirror

"Gian Leip"

Il Liverpool si mette alle spalle il "tracollo" in Premier League con una prestazione di pregevole fattura contro il Lipsia: ipotecata la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Daily Star

"Klopp's SALvation"

L'uomo copertina scelto dal quotidiano è Salah, trascinatore insieme a Mané del Liverpool in Champions League. I due esterni dei Reds regalano a Klopp un'autentica boccata d'ossigeno.