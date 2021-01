Le aperture inglesi - United affondato dallo Sheffield: niente aggancio in vetta per i Red Devils

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 28 gennaio 2021.

Metro

"Shouting Thomas"

Il quotidiano dedica l'apertura sportiva all'esordio sulla panchina del Chelsea di Thomas Tuchel, coinciso con un pari a reti bianche dei Blues. Al termine del match, nonostante il risultato, il tecnico tedesco si è detto positivo riguardo al futuro della sua squadra.

Mirror

"Burkes!"

Il Manchester United cade in casa contro lo Sheffield: decisiva la rete di Oliver Burke, che "ammacca" i sogni dei Red Devils. Vittoria fondamentale per i Blades, ancora in coda alla classifica in Premier.

Daily Express

"Oli affonda Ole"

Oliver Burke fa deragliare lo United di Solskjaer: il Manchester resta al secondo posto in classifica, ad una lunghezza dai rivali del City, che hanno però una partita in meno all'attivo.

Daily Star

"Oli gone wrong"

Lo Sheffield, che prima di ieri aveva appena cinque punti in classifica, espugna a sorpresa l'Old Trafford: United battuto due a uno nel match di ieri.