Le aperture portoghesi - Caos Palhinha: il TAD annulla un'ammonizione, salta la squalifica

Le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 17 marzo 2021.

A Bola

"Caos Palhinha"

Il Tribunal Arbitral do Desporto portoghese ha annullato l'ammonizione comminata al centrocampista dello Sporting nel match contro il Boavista dello scorso ventisei gennaio, e di conseguenza la squalifica che il giocatore aveva rimediato in seguito alla quinta sanzione. Una decisione che, secondo il quotidiano, pone diversi interrogativi: il prossimo sarà per lui il quinto o il sesto cartellino giallo? Il TAD può intervenire su questioni di natura tecnica? Intanto gli esperti di diritto sportivo si dividono.

Record

"2-0 per Palhinha"

Una "vittoria" su due fronti per il giocatore dello Sporting Lisbona: il TAD annulla la sua squalifica, e Fernando Santos lo convoca per la prima volta in Nazionale. "È un sogno che avevo sin da bambino e che finalmente si realizza", ha commentato il classe '95.