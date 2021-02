Le aperture portoghesi: fine delle speranze di titolo per il Benfica. Debutta il figlio di Conceicao

Di seguito le aperture in Portogallo di oggi, lunedì 15 febbraio:

A Bola

"Bastonata"

Potrebbe essere giunta al termine ieri la corsa al titolo del Benfica, fermato sull'1 a 1 dalla Moreirense: se lo Sporting dovesse vincere oggi il distacco sarebbe di 13 punti, ormai incolmabile. Un brutto stop per il Benfica che non riesce ad uscire dal momento di crisi e continua a perdere punti e posizioni, scivolando in quarta piazza.



"Il migliore della sua generazione"

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ieri ha fatto debuttare suo figlio Francisco ed oggi il quotidiano riporta di come sia il migliore della sua generazione e soprannominato il "Messi di Olival". Formatosi nello Sporting Lisbona ma passato poi nelle giovanili del Porto, il classe 2002 ha debuttato ieri.

Record

"Adesso è difficile"

Ennesima battuta d'arresto per il Benfica ed ora è difficilissimo poter sperare nel titolo: ora è tempo di guardarsi le spalle per non perdere la Champions League.