Le aperture portoghesi - Il Benfica passa a fatica. Rabbia Porto: il titolo verso lo Sporting

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 27 aprile:

A Bola

"Chiquinho regala tre punti"

Arriva un'altra vittoria per il Benfica, con Chiquinho che segna ad un quarto d'ora dalla fine, riportando il Benfica in scia al Porto, che impatta sulla Moreirense e dice addio alle speranze di titolo. Ringrazia lo Sporting, che ora guida con sei lunghezze di vantaggio sul Porto, incalzato dal Benfica, distante quattro punti.

Record

"Verdi di rabbia"

E' un Porto che esce con un solo punto dal posticipo e con tanta rabbia per le decisioni arbitrali. Tantissime polemiche, con Conçeiçao espulso e ora a rischio per il classico. Tre i rigori chiesti dal Porto, zero quelli concessi. Ed ora il titolo fugge via insieme allo Sporting.