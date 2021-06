Le aperture portoghesi - Il Benfica punta Nzonzi. Lo Sporting tutto su Ugarte

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, sabato 26 giugno:

A Bola

"Isolato ma con il morale alto"

Vinicius, attaccante brasiliano del Benfica, in prestito al Tottenham l'ultima stagione, è entusiasmato dall'idea di restare dopo una stagione in Premier. Ora resta in quarantena, ma già se che il Benfica punterà forte su di lui. Come fa con Gil Dias: 60 milioni di euro di clausola rescissoria.

Record

"Si accelera per Ugarte"

Il centrocampista uruguagio è in cima alla lista dei desideri dello Sporting, ma il Famalicao chiede 6 milioni per il 50% del cartellino.

"Il Benfica spera nel si di Nzonzi"

Steven Nzonzi non resterà a Roma, anzi si sta trattando la risoluzione del contratto. Così ci pensa il Benfica, che spera di portare in Portogallo il campione del Mondo 2018.