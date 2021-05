Le aperture portoghesi - Oggi l'ultima giornata. Pedro Gonçalves nella lista di Fernando Santos

vedi letture

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, mercoledì 19 maggio:

A Bola

"Europei in vista per Pedro Goncalves"

Il giovane centrocampista dello Sporting Lisbona figura nella lista dei preconvocati del Ct del Portogallo Fernando Santos. Il classe 1998, dopo un finale di stagione ad altissimo livello, è tra i principali candidati alla rassegna continentale.



"Oggi l'ultima giornata"

Apre il Porto alle 18 contro il Belenenses, mentre alle 20 sarà il turno del Benfica in casa del Vitoria Guimaraes. Alle 21.45 lo Sporting, già campione, ospiterà il Maritimo.

Record

"Jesus zittisce il vice presidente"

L'allenatore del Benfica ha dichiarato che l'opinione di Jaime Antunes, vicepresidente del club, non gli interessa. "Non ho bisogno che il vicepresidente mi dica cosa fare", tuona in conferenza.