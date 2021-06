Le aperture portoghesi - Vicinissimo il riscatto di Joao Mario. Per Oliveira servono 20 milioni

Le aperture portoghesi di oggi, giovedì 10 giugno 2021.

A Bola

"Joao Mario riscattato per 7,5 milioni"

Così in taglio basso l'apertura odierna di A Bola, che annuncia la chiusura imminente dell'accordo tra Inter e Sporting Lisbona per il trequartista lusitano. Principio d'accordo tra i due club: ultimi passaggi formali da espletare, dopodiché il classe '93 sarà a tutti gli effetti un giocatore neroverde. Di fianco c'è spazio anche per il futuro di Sergio Oliveira, che secondo il quotidiano verrà ceduto per una cifra non inferiore ai venti milioni di euro

Record

"Joao Mario per 7,5 milioni"

Operazione praticamente conclusa tra Inter e Sporting per il portoghese, destinato a restare in neroverde dopo l'ultima stagione, coronata dalla vittoria del titolo in Primeira Liga.