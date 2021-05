Le aperture spagnole - Atletico a due passi dal titolo. Aguero-Barcellona: ci siamo

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, i soli due punti che distanziano l'Atletico Madrid dal titolo de LaLiga e la volontà del Kun Aguero di giocare nel Barcellona.

Marca

"Se non soffre, non è l'Atleti".

La prima della classe, in fretta, fa un altro passo verso il titolo. Domina nel primo tempo dopo un'ottima partenza e resiste alla spinta della Real Sociedad nel secondo: è 2-1.

AS

"A due passi dal titolo".

L'Atletico travolge la Real Sociedad all'inizio e soffre alla fine, ma ha il campionato a portata di mano. Simeone: "Non era necessario soffirire". Potrebbe essere campione anche domenica se il Real Madrid non vince oggi.

Sport

"Interrogatorio".

Il consiglio del Barcellona ha dubbi sulla continuità di Koeman nella prossima stagione. Il tecnico incontra Laporta per dargli spiegazioni sul calo della squadra e per conoscere il suo futuro.

Mundo Deportivo

"Kun, sì".

Il Barcellona accoglie con favore la firma di Aguero, che verrebbe gratis e non vedrebbe l'ora di giocare con il suo amico Messi. L'arrivo dell'argentino non implica la rinuncia all'olandese Depay, anche con il foglio di via.