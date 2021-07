Le aperture spagnole - Barça, Messi più vicino. Spunta l'idea di scambio Griezmann-Saul

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 14 luglio 2021.

Marca

"Sergio Ramos: 'Vorrei che Mbappé continuasse al PSG'"

Il quotidiano dedica uno spazio al nuovo difensore del club parigino nel taglio alto della prima pagina. L'ex Real Madrid, oltre a manifestare l'intento di giocare insieme al giovane fuoriclasse, aggiunge anche di volere nella sua squadra calciatori francesi: "In Spagna abbiamo un problema come Paese, perché non valorizziamo i nostri giocatori".

As

"Ancelotti ha dei compiti"

A un mese dall'inizio del campionato, il tecnico accumula casi pendenti. Deve decidere il modulo da utilizzare, la posizione del nuovo acquisto Alaba, il futuro di Marcelo, Isco e quello di Bale...

Sport

"Messi più vicino al Barça"

Il PSG si ritira dalla corsa per l'argentino, convinto che rinnoverà sicuramente con il Barcellona. Il club blaugrana è ora al lavoro per far quadrare al più presto tutte le cifre del suo nuovo contratto.

Mundo Deportivo

"Griezmann-Saul, in pista"

Sia il Barcellona che l'Atletico Madrid vedono di buon occhio un cambio di carte e stanno facendo progressi nel portare a termine l'operazione. La priorità per i blaugrana è abbassare la busta paga e prendere un centrocampista; ecco perché non temono che il francese vada a un diretto rivale.