Le aperture spagnole - Barcellona 1-4 PSG: "Uragano Mbappé", "Mbappé travolge il Barça"

vedi letture

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 17 febbraio 2021. L'argomento trattato da tutti i quotidiani ovviamente è la sonora sconfitta rimediata al Camp Nou per 4-1 dal Barcellona.

Marca

"Mbappé scoppia il Barça"

Nuovo imbarazzo per i blaugrana in Champions League. La tripletta del genio francese condanna i catalani nell'andata degli ottavi di finale. Il PSG è stato di gran lunga superiore alla squadra di Koeman.

As

"Uragano Mbappé"

Tripletta ed esibizione al Camp Nou del fuoriclasse francese per il quale il Real Madrid sospira: "Non deciderà il mio futuro per una partita". Messi, nonostante il gol del momentaneo 1-0, vive un altro giorno chiave in maglia blaugrana.

Sport

"Mbappé travolge il Barça"

Spettacolare partita dell'attaccante che, con la sua tripletta, lascia i blaugrana sull'orlo del ko. La squadra di Koeman è andata avanti nel punteggio, ma ha vissuto con impotenza la rimonta francese

Mundo Deportivo

"MbappuLeo"

Una tripletta di un grande Mbappé svela un Barcellona fragile, impreciso e senza carattere. Messi ha portato avanti i suoi con il calcio rigore dell'1-0, ma dopo la valanga parigina il ritorno sembra essere impossibile.

Estadio Deportivo

"Appuntamento con le stelle"

Questa sera importante match anche per il Siviglia del Papu Gomez contro il Borussia Dortmund. Agli spagnoli però serve trovare continuità in una gara degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Lopetegui infatti non si fidano né di Haaland né del fatto che i tedeschi siano in crisi.