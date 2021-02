Le aperture spagnole - Granada grandioso a Napoli. Barça, il Siviglia dirà molto sul futuro

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 26 febbraio 2021.

Marca

"Grandioso"

Spazio in prima pagina nell'apertura all'impresa del Granada che elimina il Napoli nei sedicesimi di Europa League grazie al 2-1 del Maradona. Una prova eroica degli spagnoli che subiscono la spinta del Napoli, ma riescono a qualificarsi grazie al gol di Montoro che risulta decisivo.

As

"Incombustibles"

In questo caso spazio al Real Madrid con un'analisi approfondita su qualche calciatore della rosa. Modric, Casemiro e Kroos, titolare in 13 delle ultime 19 partite dei Blancos, resistono al cambio generazionale. A Bergamo hanno garantito il 69% di possesso palla.

Sport

"C'è solo un re"

Titolo che lascia poco spazio alle interpretazioni quello dedicato dal quotidiano a Lionel Messi. 13 gol in 13 partite per il fuoriclasse argentino che chiude il dibattito sulla sua successione, ma rimane comunque il Pichichi del 2021.

Mundo Deportivo

"Operazione Siviglia"

Sempre il Barcellona a prendersi la ribalta della scena e la prima pagina. Araujo si è già allenato con il gruppo e potrebbe tornare al Pizjuan per il cruciale doppio duello contro gli andalusi. Gli uomini di Lopetegui, un rivale molto solido, saranno lo standard che misura questo Barcellona in Liga e in Coppa del Rey.