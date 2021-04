Le aperture spagnole - Il Real attende l'arbitraggio "dell'Uefa". Barça ormai favorito in Liga

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, questa mattina in edicola. Tra i temi principali, l'attesa per l'arbitraggio in Real Madrid-Chelsea del fischietto olandese Danny Makkelie scelto dall'Uefa dopo gli scontri coi blancos, e poi il periodo di forma esaltante del Barcellona e Antoine Griezmann.

Marca

"Fair Play Ceferin".

Dopo la polemica con la Superlega, tutta Europa attende oggi l'arbitraggio di Makkelie. Zidane recupera Kroos e il suo magico centrocampo per abbattere il muro inglese. L'arbitro olandese "entra in gioco" per la guerra Madrid-Uefa. Benzema-Werner, duello del gol.

Sport

"Favoriti!".

Sondaggio di Sport: i risultati vedono già chiaramente il Barcellona come il nuovo campione di Liga. Analisti ed ex giocatori ritengono che la squadra stia andando dritta verso il doblete. Indiscrezione Sport : così gli spogliatoi del Barcellona e dell'Atletico vivono il tratto finale. Il "fattore Griezmann", chiave della grande rimonta dei blaugrana.

AS

"Un ostacolo sulla strada per Istanbul".

Il Real inizia l'assalto verso la finale contro un Chelsea quasi impenetrabile. Zidane: "Se entriamo in ciò che viene detto sull'arbitraggio, ci danneggerà".

Mundo Deportivo

"Chapeau Griezmann".

Il francese, alla grande, ha segnato due gol in meno di un anno allo stadio La Ceramica. Il 3-5-2 gli ha messo le ali: finora nel 2021 ha già segnato 13 gol e servito nove assist.