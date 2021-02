Le aperture spagnole - Il Real batte 1-0 l'Atalanta: "TreMendy". Barça, Messi tira il carro

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 25 febbraio 2021.

Marca

"TreMendy!"

Titolo ad effetto del quotidiano per celebrare il Real Madrid ed il successo ottenuto 1-0 a Bergamo. Un gran gol dell'esterno rimette in sesto il passaggio ai quarti di finale. Il difensore si è messo in mostra con un tiro dalla distanza all'86' con il piede debole. Il Madrid ha approfittato della rigorosa espulsione di Freuler al 17' e ha giocato una partita intelligente disinnescando il gioco difensivo della Dea e soffrendo poco.

As

"Gol d'oro"

Il quotidiano nell'apertura della prima pagina sottolinea l'importanza della vittoria del Real Madrid in trasferta contro l'Atalanta. Mendy tinge di Blancos l'eliminatoria con un destro angolato all'85'. La Dea ha giocato in 10 dal 18' a causa dell'espulsione di Remo Freuler.

Sport

"Messi tira il carro"

Spazio questa volta dedicato al Barcellona che batte per 3-0 l'Elche. Il fuoriclasse argentino ha guidato i blaugrana in una partita scomoda mettendo a segno i primi due gol. Jordi Alba ha completato la goleada che permette alla squadra di Koeman di riconquistare la terza posizione.

Mundo Deportivo

"Hay gol, hay Liga"

Sempre il Barcellona a dominare l'apertura della prima pagina. I catalani sottomettono l'Elche 3-0 grazie ad un gran secondo tempo con una doppietta di Messi, Pichichi solitario (18 reti), e con il gol di Jordi Alba. Ricomincia la lotta per il titolo con la squadra di Koeman 5 punti dietro all'Atletico Madrid, che ha una partita in meno, e 2 dal Real Madrid.