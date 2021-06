Le aperture spagnole - Inizia l'Europeo delle stelle. Luis Enrique: "Faremo la guerra"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 11 giugno 2021.

Marca

"Faremo la guerra"

Luis Enrique manda un messaggio che tira su il morale alla Spagna: "Questo è un gioco da ragazzi se lo confronto con quello che ho passato. Non ho avuto un gruppo come quello del Barcellona B". Fine del pasticcio del vaccino: protetti con Pfizer e Janssen.

As

"Andando a Wembley"

Il quotidiano dedica uno spazio all'intero Europeo che si concluderà proprio in Inghilterra. L'obiettivo è quello di gustarsi una competizione che finalmente vede tante squadre competitive e vogliose di lottare per vincere come per esempio Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Olanda, Inghilterra e Belgio.

Sport

"Al via l'Europeo delle stelle"

La competizione inizia con un anno di ritardo a causa della pandemia e con la selezione della Francia come grande favorita. Turchia-Italia (21:00) apre un torneo che si caratterizza per la sua dispersione e le rigide misure sanitarie. Tanti i talenti: da Mbappé a Kane, da De Jong a De Bruyne, fino ad arrivare a Pedri.

Mundo Deportivo

"Inizia l'Europeo"

Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano viene dato spazio alla Spagna. Luis Enrique, tecnico delle Furie Rosse, conferma che Sergio Busquets sarà tra i convocati e che la telenovela sui vaccini è finita: oggi La Roja riceverà la sua dose.