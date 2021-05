Le aperture spagnole - La A minaccia di cacciare la Juve. Arbitri, polemiche nella Liga

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 11 maggio 2021.

Marca

"Il campionato italiano minaccia di cacciare la Juventus"

Si analizza anche la situazione che riguarda i bianconeri in Spagna con la Superlega sullo sfondo: se Agnelli non deciderà di tirarsi fuori dal progetto con il club, la Vecchia Signora non parteciperà al prossimo campionato. In apertura invece si parla di altro: "Il tema dei falli di mano in area può cambiare il calcio". La Liga è il campionato con più rigori per falli di mano ed è un tema di discussione sempre più importante tra gli ex arbitri, i tifosi e i club.

As

"Polverone Juve"

Pirlo e Ronaldo non resteranno in bianconero e la Serie A minaccia il club: non può iscriversi se non lascia la Superlega. In apertura si analizza il discorso relativo alle polemiche arbitrali con il titolo ("Mano negra" abbastanza eloquente. Il Real Madrid si considera leso dagli arbitraggi dei suoi ultimi tre pareggi. Gonzalez Gonzalez, giudice VAR, al centro della critica dei Blancos. I regolamenti sui falli di mano sono cambiati due volte in due anni e lo faranno di nuovo quest'estate. L'Atletico Madrid teme che le polemiche si ripercuotano sulle tre partite che restano.

Sport

"A dormire al primo posto"

Il Barcellona raggiungerà provvisoriamente il primo posto in campionato se dovesse vincere ed ottenere i tre punti contro il Levante. Non ci saranno più rotazioni negli undici titolari per affrontare le tre finali che mancano ai blaugrana per concludere la stagione.

Mundo Deportivo

"Vincere e mettere pressione"

Il Barcellona è costretto a vincere alla Ciutat de Valencia per continuare ad aspirare al titolo di campione del campionato. In caso di vittoria, sarà leader provvisorio in attesa che inciampino Atletico Madrid (domani) e Real Madrid (giovedì).