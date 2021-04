Le aperture spagnole - Liga aperta ed avvincente: quattro squadre in un pugno

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 26 aprile 2021.

Marca

"Che Liga!"

La miglior lotta per il titolo dal 2006-2007: quattro squadre in tre punti. La sconfitta dell'Atletico Madrid apre la battaglia, il Barcellona vince ed è favorito, il Real Madrid è ancora due punti dietro al leader ed infine il Siviglia che continua ad essere inarrestabile.

As

"In un pugno"

Un gol di Inigo Martinez all'86 ' fa esultare LaLiga. L'Atletico Madrid ha 73 punti, Real Madrid e Barcellona 71 e Siviglia 70. Griezmann condanna i Colchoneros con una doppietta. Gli uomini di Koeman hanno una partita in meno, giovedì contro il Granada.

Sport

"La Liga è più vicina!"

Il Barcellona ha vinto in casa del Villarreal in rimonta con una doppietta di Griezmann, mentre l'Atletico Madrid ha perso a San Mames. I blaugrana sono solo due punti dietro ai Colchoneros con una partita in meno: se giovedì batteranno il Granada saranno in testa.

Mundo Deportivo

"Remontada!"

L'Atletico Madrid perde a San Mames e il Barcellonaa sarà il leader della Liga se vincerà giovedì contro il Granada. Una doppietta di Griezmann dopo l'1-0 locale regala una vittoria fondamentale ai blaugrana che la ribaltano rapidamente grazie al francese.