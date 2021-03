Le aperture spagnole - Se il Real chiama, CR7 lascerebbe la Juve. Barça, Eric Garcia per 5 anni

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 24 marzo 2021.

Marca

"Un goleador d'epoca"

Ferran Torres è dinamite per la Spagna. Il suo esordio in Nazionale, quattro gol in sette partite, migliora quelli di Villa, Torres o Raul: "Sono come un bambino il cui desiderio è rimettersi questa maglietta". Intanto Cristiano Ronaldo tornerebbe al Real Madrid se i Blancos chiamassero lasciando la Juventus.

As

"Ritorno al futuro"

Bale annuncia il suo ritorno a Madrid dopo l'Europeo. La Juventus, è pronta ad ascoltare le offerte per Cristiano Ronaldo. È possibile ristampare la BBC, ma Haaland e Mbappé sono la priorità del club.

Sport

"Legato!"

Eric Garcia firmerà per il Barça per cinque anni. Il club blaugrana eseguirà il preliminare con il calciatore ad aprile e sarà il primo contratto per il nuovo progetto. Il difensore centrale è felicissimo di tornare: "Sarebbe molto speciale giocare al fianco di Messi perché è il miglior giocatore del mondo.

Mundo Deportivo

"Quello che vuole Koeman"

È chiaro sulle esigenze della squadra e ha incontrato il segretario tecnico Ramon Planes. Sostenuto dal nuovo consiglio, ha anche intenzione di dedicare tempo alla pianificazione sportiva.