Le aperture spagnole - Spagna-Kosovo 3-1: "Tre mesi per svegliarsi"

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 1 aprile 2021.

Marca

"Tre mesi per svegliarsi"

La Spagna vince 3-1 contro Kosovo, ma continua a lasciare dubbi. Olmo e Ferran Torres aprono la strada, ma un errore di Simon fa tornare in partita gli ospiti condannato da Gerard. Sergio Ramos, entra all'85' e aggiunge un'altra internazionalità.

As

"Con una faccia migliore"

La Spagna è adesso prima in classifica nel girone dopo aver battuto il Kosovo con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Dani Olmo, Ferran Torres e Gerard Moreno. Sergio Ramos ha giocato gli ultimi sette minuti.

Sport

"Leaders"

La Roja ha battuto comodamente il Kosovo per 3-1 e adesso guida il proprio girone, si giocherà la qualificazione per la Coppa del Mondo in Qatar con la Svezia. I tre blaugrana erano titolari e Pedri è stato ancora una volta decisivo nell'organizzare il gioco e segnare un assist.

Mundo Deportivo

"La Roja soddisfa"

La selezione ha risolto senza problemi una partita in cui non poteva fallire e si è piazzata come leader provvisorio del proprio girone. I gol di Dani Olmo, Ferran Torres e Gerard Moreno hanno trovato l'aneddoto per il Kosovo. Errore importante di Unai Simon nel gol degli ospiti.