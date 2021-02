Leao al QS: "Dopo la caduta ci rialzeremo. Sogno lo scudetto con il Milan"

vedi letture

"Dopo la caduta ci rialzeremo. Sogno lo scudetto con il Milan": parole e musica di Rafael Leao al QS. L'attaccante classe '99 ha parlato della reazione di Pioli dopo il ko con lo Spezia: "Ora bisogna reagire. Abbiamo una mentalità vincente, ci dice che dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e lavorare". Ora però non c'è tempo per pensare allo Spezia, c'è il derby: "Siamo il Milan, ogni partita è una finale da vincere". Il portoghese non fa un dramma per aver perso la prima posizione in classifica ("Avremmo voluto essere primi ma non ci sono problemi"). Sarà un derby decisivo? Secca la sua risposta: "E' importante ma il campionato è lungo".