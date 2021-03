Lippi al CorSport: "Questa Italia mi piace perché sa vincere. Difesa in linea con la nostra storia"

"Questa Italia mi piace perché sa vincere. Difesa in linea con la nostra storia", titola il Corriere dello Sport all'intervista concessa da Marcello Lippi. L'ex CT commenta così: "Cosa mi piace di questa Nazionale? Che vince sempre! Riesce a vincere tante partite, è una qualità fondamentale. La difesa è importante, lo dice la nostra storia azzurra. La si può declinare in tanti modi, ma tutte le grandi squadre italiane hanno saputo ottenere i risultati più importanti partendo da una difesa solida". Poi la chiusura sull'attaccante da usare agli Europei: "Ballottaggio perché giocano una partita a testa? In Nazionale bisogna sempre essere pronti a cambiare, il ricambio è naturale in certe situazioni. Ci sono stati 38 convocati, normale prevedere rotazioni, importante è mantenere gli stimoli e la condivisione degli obiettivi".