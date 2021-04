Lo Scudetto degli intoccabili. La Gazzetta dello Sport: "L'Inter comanda con i soliti nove"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia come in questa stagione Antonio Conte abbia fatto ricorso ad un turnover piuttosto moderato. Le rotazioni sono state quasi sempre obbligate, tanto che l'Inter ha ben nove giocatori sopra quota 2000 minuti giocati in Serie A. Nessun'altra squadra di alta classifica, sottolinea la rosea, ha fatto altrettanto: il Milan ne ha quattro, la Juve tre, il Napoli due. Nei nerazzurri, di fatto, soltanto due ruoli sono stati realmente in bilico: l'esterno sinistro e la mezzala di centrocampo al fianco di Barella e Brozovic.