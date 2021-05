Mahrez cancella Neymar, City in finale. Corriere della Sera: "Icardi, che flop"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina analizza la semifinale di ritorno tra Manchester City e PSG. Gli inglesi sruttano la doppietta di un ragazzo di origini francesi, Riyad Mahrez, per cancellare i francesi. La creatura di Guarsiola è solida, tecnica, implacabile e perfetta: non soffre mai ed ha imparato l'arte del difendersi con la forza del collettivo, chiudendo tutti gli spazi con sette uomini nella propria area e sette in quella avversaria sul ribaltamento di fronte. Dieci anni e un giorno dopo Pep torna in finale, mentre Pochettino rimpiange di essersi affidato a Icardi, mai nel vivo del gioco e quasi ignorato dai compagni, uscito mestamente e accomodatosi in panchina per Kean all'ora di gioco. Il PSG non si arrende, sfiora il pari due volte nel primo tempo con la traversa di Marquinhos e il tiro a fil di palo di Di Maria, ma è troppo poco. Il City festeggia e sabato con il Chelsea, nell'anticipazione di una possibile finale di Champions, cercherà di vincere la Premier.