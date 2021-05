Maignan a La Gazzetta dello Sport: "Ambizioni e storia: questo Milan mi calza a pennello"

"Il Milan l'ho scelto dopo aver parlato con Paolo Maldini e Frederic Massara". Parola di Mike Maignan, che a La Gazzetta dello Sport ha voluto sottolineare come quello dei rossoneri sia "un progetto ambizioso, che mi va a pennello". L'ex portiere del Lille ha assicurato di non sbarcare "con l'idea di far dimenticare Donnarumma", ma di voler soltanto fare il suo lavoro "e dare il massimo per questa squadra". "Il Milan è uno dei più grandi club al mondo", ha poi aggiunto il classe '95, che ha ribadito il proprio entusiasmo per la nuova avventura: "Ho capito che il progetto è davvero molto ambizioso e mi permetterà di continuare a progredire. Ma so anche che posso portare pure io qualcosa in più a questa squadra".