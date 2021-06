Marani su Tuttosport: "L'Italia parte in seconda fascia ma nessuno ha un ct come Mancini"

Matteo Marani, storica firma del giornalismo sportivo non che presidente del Museo del Calcio di Coverciano, nel suo approfondimento per Tuttosport, ha parlato della Nazionale e del prossimo Europeo: "Meno di 100 ore e inizierà l'Europeo dell'Italia. Nella griglia di partenza ci sono un paio di Nazionali decisamente più forti: il Belgio di Lukaku e la Francia di Mbappè. L'Italia parte in seconda fascia, ma può contare su un elemento che nessuno presenterà in questo Europeo: un ct come Roberto Mancini. Un 10 in campo ieri, un 10 come ct oggi. Quasi che il colpo di tacco con cui arrivò a segnare al Parma, specialità della casa jesina, Mancini lo avesse applicato alla gestione di allenatore della Nazionale, ancora di più di quanto vinceva con Inter o Manchester City".