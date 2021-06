Micki extratime. Il Romanista: "L'armeno ha detto sì, il rinnovo è vicino"

"Micki extratime". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista nell'edizione odierna. A un'ora dalla scadenza arriva la risposta di Mkhitaryan alla Roma: il rinnovo è vicino. Le firme ancora non ci sono, ma il contatto di ieri sera fra l'agente dell'armeno e Pinto, proprio nell'ultimo giorno utile secondo il vecchio accordo, appare il preludio a un nuovo contratto. Per Mourinho e tutta la dirigenza Henrikh è una pedina importante per la Roma del futuro.