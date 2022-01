Milan, la rabbia dei giocatori e la diplomazia di Pioli. CorSport: "Errori anche nostri"

Per una squadra furiosa c'è un allenatore che sa mediare. Il protagonista è Stefano Pioli che al termine della gara contro lo Spezia, sfida vinta dai liguri ma assolutamente indigesta al Milan a causa dei gravi errori arbitrali che ne hanno condizionato il risultato, non ha puntato il dito contro il direttore di gara, anzi! Il tecnico ha ammesso l'errore di Serra, ma subito dopo ha rimproverato i suoi: "Errori anche nostri". Il tecnico rossoneri ha fatto sapere nel post partita che l'arbitro si è scusato in campo e fuori con giocatori e staff, ma il suo secondo pensiero è andato subito alla prestazione della squadra a suo dire sprecona e disattenta sul secondo gol subito. E se vanno i complimenti alla diplomazia di Pioli, è difficile fare lo stesso con la direzione di gara. La dimostrazione l'hanno data anche le scuse rivolte al Milan dall'Aia, come riportato dal Corriere dello Sport.