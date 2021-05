Mourinho torna in serie A. Corriere dello Sport: "Lo Special One accende la Roma"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto su Mourinho e la Roma. Molti tifosi pensavano si trattase di un hackeraggio all'account, invece in 72 ore i Friedkin avevano convinto uno dei tecnici più vincenti e famosi della storia a sposare il progetto di rifondazione dei giallorossi. L'entusiasmo è lo stesso che c'era per Capello, sognare è legittimo visto che la proprietà ha fatto all in sul suo nome: lo pagherà 4 milioni di base più bonus comodi che alzeranno l'asticella a 7 milioni, con l'agevolazione dal fisco per il ritorno dall'Inghilterra. Per il club è il più pagato nella sua storia e ieri il 'tutulo' in Borsa è già volato: +20%.