Napoli, ecco David Neres: l'uomo assist per Conte, già due dall'inizio del campionato

vedi letture

David Neres ha già iniziato a prendersi il Napoli. Come sottolinea Il Mattino, nei due spezzoni di partite giocati nelle prime 3 giornate di campionato ha già fornito due assist vincenti (per Simeone nella sfida vinta con il Bologna e per Anguissa, che ha completato la rimonta ai danni del Parma). Contro i ducali, al di là dell'assist, è stato dir poco determinante per la remuntada. Prima ancora del servizio assistenza per Zambo, l’attaccante paulista è stato protagonista dell’episodio che - di fatto - ha indirizzato la partita nei binari giusti per il Napoli subendo da Suzuki il fallo che ha portato all'espulsione del portiere parmense.

In tutto, 23’ giocati in due gare e già due assist con il Napoli. I passaggi vincenti sono il suo pane quotidiano, ma Neres non disdegna anche la gloria personale. Fin da quando giocava nell’under 20 del Sao Paolo, infatti, l’attaccante brasiliano ha quasi equiparato la casella assist a quella dei gol (74 reti condite da 71 servizi assistenza dal 2016 ad oggi). Numeri importanti, che David ha messo in mostra fin da subito e con i quali vuole far innamorare il Maradona.