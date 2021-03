Napoli, il piano tagli. Il Mattino: "Ridurre il monte ingaggi, nessuno è incedibile"

Il Mattino nell'edizione odierna dedica uno spazio al Napoli con questo titolo: "Ridurre il monte ingaggi, nessuno è incedibile". I costi dell'ultimo bilancio sono stati pari a 294,8 milioni di euro essendo cresciuto il salario del personale in linea con i risultati sportivi raggiunti da Giuntoli. Non considerando le entrate strutturali legate al mercato, il Napoli non sempre riesce a coprire gli ingaggi con quello incassato. La cessione di Koulibaly era sponsorizzata per questo da De Laurentiis e la prossima estate verrà fatta a prezzi diversi. Il Napoli venderà, dovrà scendere sotto gli 80 milioni di euro lordi e l'obiettivo è privarsi di quelli che guadagnano di più, compreso Osimhen se dovesse arrivare l'offerta giusta. Più guadagnano, più probabile è la cessione. Ed infine resta il nodo Insigne.