Napoli in ansia, si ferma Ospina. Il Mattino: "In dubbio per la Juventus"

Il Mattino in edicola oggi si sofferma sulle condizioni di Ospina: "In dubbio per la Juventus", scrive il quotidiano. Infrazione del quarto dito della mano sinistra, rimediata in allenamento, per David Ospina. Il portiere del Napoli salterà la prossima sfida con il Crotone ed è in dubbio anche la sua presenza con la Juve nel recupero del 7 aprile ma potrebbe anche farcela perché non sembra trattarsi di un infortunio particolarmente grave, in caso contrario ci sarà con lo Spezia. Sabato intanto in campo ci sarà Meret.