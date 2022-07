Napoli, oltre Koulibaly c'è Fabian Ruiz. Il Corriere dello Sport: "La doppia partita di ADL"

Sarà una doppia partita per Aurelio De Laurentiis. Da decidere non c'è soltanto il destino di Kalidou Koulibaly e il relativo rinnovo, ma anche da risolvere la questione intorno a Fabian Ruiz, come ribadisce il Corriere dello Sport in edicola oggi: "L'arrivo del presidente in Trentino sbloccherà il mercato del Napoli. Da decidere anche il futuro di Ounas. Meret dovrebbe rinnovare".

Il quotidiano prosegue: "Estate azzurra movimentata. È in atto non solo un ricambio generazionale, ma ci sono prolungamenti complicati e rebus da risolvere: Politano e Demme hanno chiesto di andare via".