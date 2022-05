Napoli, Osimhen tesoretto da 110 milioni. CorSport: "Motore del mercato azzurro"

110 milioni è la cifra che il Napoli chiede per Victor Osimhen, dalla quale ripartire per una nuova rivoluzione. Con un tesoretto del genere, infatti, il club partenopeo punterà su un centravanti giovane, come Scamacca, cercherà un centrale difensivo per ringiovanire il reparto e avrà l'opportunità di rimodellare il centrocampo, scegliendo un giocatore energico come Barak. Se, però, il mercato non dovesse accontentare le richieste di AAdl e co., sarà probabilmente Fabian Ruiz ad essere sacrificato, con Osimhen che diventerà a quel punto il perno da cui ripartire. Inoltre, ci sono alcune questioni da chiarire tra cui quella relativa al portiere, con Ospina che sembra sempre più lontano. Se la distanza tra domanda e offerta non dovesse essere colmata, bisognerà mettersi al lavoro per trovare un sostituto. Lo riporta il Corriere dello Sport.