Napoli-Sassuolo, la moviola del CorSport: "Pezzuto, disastro finale: 4.5"

"Pezzuto, disastro finale: 4.5", titola stamane il Corriere dello Sport nella moviola della sfida tra Napoli e Sassuolo, terminata in pareggio, con le reti neroverdi arrivate nel finale. Quando la partita è salita di tono il fischietto non è riuscito a tenerla in pugno, prendendo due decisioni sbagliate che hanno inciso sul risultato. E se sulla seconda Nasca ha potuto metterci una pezza, sulla prima era senza rete, ed infatti è caduto fragorosamente. Sulla rete del pareggio del Sassuolo c'è un fallo di Defrel su Rrahmani che l'arbitro non fischia. Sulla rete invece annullata in pieno recupero è netto il fallo di Berardi, ma anche in questo caso Pezzuto non fischia e deve intervenire il VAR a salvare il salvabile.