Napoli-Udinese, la moviola del Corriere dello Sport: "Non c'è rigore su Zielinski"

Il Corriere dello Sport in edicola stamani analizza la partita di Gianpaolo Calvarese in Napoli-Udinese. L'arbitro la chiude con 20 falli e un ammonito in un match senza mai storia dall'inizio alla fine. Due episodi nell'area dei friulani vengono ben valutati dal direttore di gara con la leggera spinta di Okaka su Manolas ed il contatto tra Becao e Zileinski, entrambi non meritevoli della concessione del calcio di rigore. Poci dubbi anche sul tocco di Stryger Larsen sul cross di Lozano, ma anche sulla regolarità dei gol del Napoli. VAR inoperoso.