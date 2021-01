Occasione per due. La Gazzetta dello Sport: "Pirlo si affida a Kulusevski e Bernardeschi"

vedi letture

La Juve si affaccia alla Supercoppa con un'infermeria a dir poco affollata: ad Alex Sandro, Cuadrado, De Ligt (fermato dal Covid) e Dybala si è aggiunto anche Demiral, out per una ricaduta. Dunque l'idea di impiegare il turco in difesa, avanzando Danilo a sinistra, è naufragata, e per l'out mancino salgono le quotazioni di Bernardeschi. "L'altro nome nuovo - aggiunge La Gazzetta dello Sport - è Kulusevski, che è in netto vantaggio su Morata per fare coppia in attacco con Cristiano Ronaldo". Lo spagnolo è reduce da un tour de force, e Pirlo sta pensando di sfruttare la freschezza dello svedese. In mediana dovrebbe rivedersi Arthur al fianco di Bentancur, con McKennie sulla trequarti.