Oggi Fiorentina-Napoli, l'apertura di QS: "Beppe vs Rino. Sliding doors"

vedi letture

"Beppe vs Rino. Sliding doors". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Oggi all'ora di pranzo la Fiorentina ospiterà al "Franchi" il Napoli per un match importante per gli azzurri in chiave Champions League. Non solo, Gennaro Gattuso è uno degli obiettivi per la panchina viola e oggi guiderà gli azzurri sotto gli occhi del patron Rocco Commisso.

Successo Juve - La Juventus supera 3-2 l'Inter nel derby d'Italia. Una doppietta di Cuadrado e un gol di CR7 permette alla squadra di Andrea Pirlo di rimanere in corsa per un posto nella prossima Champions League. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "La Juventus c'è. Batte l'Inter e resta in corsa".

Stasera il Milan - Il Milan scenderà in campo questa sera a San Siro. I rossoneri dovranno rispondere alle altre contendenti per la Champions contro il Cagliari di Leonardo Semplici. Questo il titolo del quotidiano sportivo: "Milan, tutto in una gara: se vince è Champions".